Le notizie sportive del 6 maggio 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari al lavoro per l’Udinese
  • Calcio, Serie A: Cagliari protagonista al Gran Galà
  • Calcio, Serie D: Olbia, spareggio salvezza a Ischia
  • Motori: Sardegna Rally Raid, Olbia capitale dei motori
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5
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