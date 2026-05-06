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06 maggio 2026 alle 14:36aggiornato il 06 maggio 2026 alle 14:36
Sport News del 6 maggio 2026Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 6 maggio 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari al lavoro per l’Udinese
- Calcio, Serie A: Cagliari protagonista al Gran Galà
- Calcio, Serie D: Olbia, spareggio salvezza a Ischia
- Motori: Sardegna Rally Raid, Olbia capitale dei motori
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5
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