Le notizie sportive del 29 aprile 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari, testa al Bologna con più fiducia
  • Tennis: Sardegna Open, Hurkacz e Garin al secondo turno
  • Nuoto: Golfo Aranci si prepara alla Coppa del Mondo in acque libere
  • Sport e sociale: Karalis10, Cagliari corre per salute e diritti
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli
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