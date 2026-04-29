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29 aprile 2026 alle 14:43
Sport News del 29 aprile 2026Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 29 aprile 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari, testa al Bologna con più fiducia
- Tennis: Sardegna Open, Hurkacz e Garin al secondo turno
- Nuoto: Golfo Aranci si prepara alla Coppa del Mondo in acque libere
- Sport e sociale: Karalis10, Cagliari corre per salute e diritti
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli
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