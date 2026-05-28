Calcio, Serie A: Cagliari, Nainggolan illumina il debutto al TST

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Basket, F: due sarde nel giro azzurro Under 18

Sup Race: Istedda protagonista in Austria

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 l’ultima puntata del “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Tommaso Giulini

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