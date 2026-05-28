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28 maggio 2026 alle 14:39aggiornato il 28 maggio 2026 alle 14:44
Sport News, la puntata del 28 maggio 2026: Dinamo, Sartori riparte da PistoiaLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
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Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 l’ultima puntata del “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Tommaso Giulini
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