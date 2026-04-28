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28 aprile 2026 alle 13:23
Sport News del 28 aprile 2026Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 28 aprile 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari, Pisacane applaude cuore e giovani
- Calcio, Serie A: Cagliari, Mendy, notte da sogno col Cagliari
- Calcio, Serie C: Torres-Bra, playout fissati
- Tennis: Sardegna Open, Berrettini debutta con Kypson
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
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