Le notizie sportive del 28 aprile 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari, Pisacane applaude cuore e giovani
  • Calcio, Serie A: Cagliari, Mendy, notte da sogno col Cagliari
  • Calcio, Serie C: Torres-Bra, playout fissati
  • Tennis: Sardegna Open, Berrettini debutta con Kypson
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
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