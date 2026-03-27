Calcio, Serie A: Cagliari, continuano gli allenamenti ad Assemini. Si rivede Belotti

Calcio, Nazionale: esordio in Azzurro per Palestra

Calcio giovanile: al via in Puglia il Torneo delle Regioni

Basket, AM: Dinamo sfida Treviso per la salvezza

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360” con Carlo Alberto Melis

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