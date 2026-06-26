Le notizie sportive del 26 giugno 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari, distanza con l’Atalanta per Gaetano
  • Calcio, Serie A: Cagliari, nuovo stadio: hotel e servizi dividono
  • E-bike: mondiale, Baunei porta l’Ogliastra in vetrina
  • Atletica: Patta atteso sui 100 a Macomer
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – 360″
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