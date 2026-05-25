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25 maggio 2026 alle 13:49
Sport News del 25 maggio 2026Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 25 maggio 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari, impresa a San Siro
- Calcio, Serie A: Cagliari, voci di festa dopo l’impresa col Milan
- Calcio, Serie A: Borrelli migliore in campo
- Vela: America’s Cup, Luna Rossa batte New Zealand e trionfa a Cagliari
- Tennis: Tc Cagliari, pari in B2 femminile
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
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