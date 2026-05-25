Le notizie sportive del 25 maggio 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari, impresa a San Siro
  • Calcio, Serie A: Cagliari, voci di festa dopo l’impresa col Milan
  • Calcio, Serie A: Borrelli migliore in campo
  • Vela: America’s Cup, Luna Rossa batte New Zealand e trionfa a Cagliari
  • Tennis: Tc Cagliari, pari in B2 femminile
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
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