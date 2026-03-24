Calcio, Serie A: Cagliari, Giulini: “Siamo in linea con l’obiettivo”

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Tennis: Carboni si ferma a un passo dal tabellone

Sport e sociale: Trail e inclusione a Monte Arcosu

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”

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