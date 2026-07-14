radiolina
14 luglio 2026 alle 20:53
“La Strambata”: puntata del 14 luglio 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Calciomercato Cagliari: Fazzini c’è, Winks aspetta l’ufficialità
- Caldo estremo in Sardegna: quali saranno le zone più esposte?
- Sardegna, nuove regole sugli autovelox: ecco quali dispositivi possono multare
- Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Continuità territoriale sotto pressione: problemi sulla tratta Cagliari-Roma
- Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – I titoli del TG di Videolina
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Corretto – Buon Appetito
© Riproduzione riservata