Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Calciomercato Cagliari: Fazzini c’è, Winks aspetta l’ufficialità
  • Caldo estremo in Sardegna: quali saranno le zone più esposte?
  • Sardegna, nuove regole sugli autovelox: ecco quali dispositivi possono multare
  • Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Continuità territoriale sotto pressione: problemi sulla tratta Cagliari-Roma
  • Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – I titoli del TG di Videolina
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Corretto – Buon Appetito
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