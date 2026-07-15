Calciomercato, Sinner e l’assalto eolico: il Caffè Corretto del 15 luglio 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Pau, Su Entu Nostru – Speculazione energetica, a Sardara il fronte dei comitati contro il progetto Marte
Claudia Caddeo, direttrice ITS Academy Mo.So.S. – ITS Academy Sardegna, il modello che unisce imprese e giovani per colmare il divario tra scuola e lavoro
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Sinner e Pogacar: mercato, Tour de France e grandi eventi
Andrea Deidda, giornalista di Unionesarda.it – Corruzione ad Assemini, chiesti oltre cinque anni per l’ex comandante dei carabinieri