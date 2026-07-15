Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Marco Pau, Su Entu Nostru – Speculazione energetica, a Sardara il fronte dei comitati contro il progetto Marte

Claudia Caddeo, direttrice ITS Academy Mo.So.S. – ITS Academy Sardegna, il modello che unisce imprese e giovani per colmare il divario tra scuola e lavoro

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Sinner e Pogacar: mercato, Tour de France e grandi eventi

Andrea Deidda, giornalista di Unionesarda.it – Corruzione ad Assemini, chiesti oltre cinque anni per l’ex comandante dei carabinieri

© Riproduzione riservata