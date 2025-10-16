Le notizie sportive del 16 ottobre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: allenamento mattutino per il Cagliari
  • Calcio, Serie C: Torres, anticipo del venerdì contro il Forlì
  • Basket: Dinamo ko di misura a Lisbona
  • Tennis: Tabilo vince all’esordio, battuto Carboni in rimonta
  • Sport in radio e tv: torna su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Idrissi
