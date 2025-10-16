radiolina
16 ottobre 2025 alle 13:38
Sport News del 16 ottobre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
- Calcio, Serie A: allenamento mattutino per il Cagliari
- Calcio, Serie C: Torres, anticipo del venerdì contro il Forlì
- Basket: Dinamo ko di misura a Lisbona
- Tennis: Tabilo vince all’esordio, battuto Carboni in rimonta
- Sport in radio e tv: torna su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Idrissi
