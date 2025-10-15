Le notizie sportive del 15 ottobre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari, rossoblù al lavoro verso la sfida col Bologna
  • Calcio, Under 21: Italia travolgente: 5-1 all’Armenia a Cremona con Palestra
  • Basket: Dinamo, debutto europeo a Lisbona contro lo Sporting
  • Tennis: Caniato show all’Olbia Challenger
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
