15 ottobre 2025 alle 13:49aggiornato il 15 ottobre 2025 alle 13:49
Sport News del 15 ottobre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 15 ottobre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari, rossoblù al lavoro verso la sfida col Bologna
- Calcio, Under 21: Italia travolgente: 5-1 all’Armenia a Cremona con Palestra
- Basket: Dinamo, debutto europeo a Lisbona contro lo Sporting
- Tennis: Caniato show all’Olbia Challenger
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
