Calcio, Serie A: due giorni alla sfida Inter – Cagliari

Calcio, Serie C: Torres, appello ai tifosi per la sfida salvezza

Basket, A2F: Selargius, gara 2 decisiva al PalaVienna

Nuoto: torna la Coppa del Mondo in acque libere a Golfo Aranci

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli

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