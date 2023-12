Giuseppe Valdes – Conduttore di Radiolina – conduce la puntata del 27 dicembre 2023 di Radio Smeralda, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al sabato alle 17.

Ospiti della puntata e argomenti:

Luca Abozzi – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda: Lapse, l’applicazione che punta all’effetto nostalgia

Davide Lombardi – Giornalista Unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Battista Cualbu – Presidente Coldiretti: A Natale 2023 hanno trionfato i prodotti made in Sardinia

Roberto Bolognese – Presidente Confesercenti Provinciale di Cagliari: consumi in crescita per le festività

Andrea Delogu – Presidente Fondazione Alghero per fare il punto sul Capodanno con Ligabue

Lorenzo Paolini – Direttore editoriale L’Unione Sarda per le anticipazioni del giornale in edicola.

(Unioneonline)

