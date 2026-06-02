“La Strambata” del 2 giugno 2026: tra gli ospiti la costituzionalista Carla BassuConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 2 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Maria Antonietta Mongiu – Archeologa – e Rita Dedola – Avvocata
Carla Bassu – Costituzionalista e Ordinario Diritto pubblico comparato
Neria De Giovanni – Scrittrice
Luca Lecis – Professore associato Storia contemporanea
Ugo Cappellacci – Presidente Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati
Caffè Scorretto – Salute mentale