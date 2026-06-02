Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 2 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Maria Antonietta Mongiu – Archeologa – e Rita Dedola – Avvocata

Carla Bassu – Costituzionalista e Ordinario Diritto pubblico comparato

Neria De Giovanni – Scrittrice

Luca Lecis – Professore associato Storia contemporanea

Ugo Cappellacci – Presidente Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati

Caffè Scorretto – Salute mentale

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