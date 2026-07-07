Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 7 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Ignazio Masala, segretario Safor Cisl – Corpo Forestale: il perchè dello sciopero del 21 luglio

Giacomo Casti, direttore artistico Marina Café Noir – Marina Cafe Noir, il debutto a Elmas conquista pubblico e organizzatori

Emanuele Garzia, presidente Crusaders – Crusaders Cagliari campioni d’Italia: Garzia annuncia la nuova sfida in Seconda Divisione

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Omicidio Cinzia Pinna, la Procura chiede il processo per Emanuele Ragnedda​

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