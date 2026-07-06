radiolina
06 luglio 2026 alle 14:22
La Strambata, puntata del 6 luglio 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 6 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it
Luca Pisano – psicologo
Andrea Polo – responsabile comunicazione Facile.it
Alec Ross – scrittore
Patrizia Ana
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Il Post del Lunedì
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