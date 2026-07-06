Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 6 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it

Luca Pisano – psicologo

Andrea Polo – responsabile comunicazione Facile.it

Alec Ross – scrittore

Patrizia Ana

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Il Post del Lunedì

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