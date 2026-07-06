Gr regionale del 6 luglio, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Stefano Fioretti
Classifica gradimento Sole 24 Ore: Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda sale al quarto posto, mentre la governatrice Alessandra Todde si attesta al 14º posto.
Incidente mortale a Pula: Il ventenne Dario Garau ha perso la vita sulla statale 195 dopo uno scontro tra la sua moto e un camper.
Grave incidente a Palau: Un motociclista di 50 anni è ricoverato a Sassari con diverse fratture dopo un impatto contro un’auto.
Emergenza incendi: Weekend di danni nel sud Sardegna, con roghi a Serramanna, Serdiana e Portoscuso che hanno richiesto l’intervento di Canadair ed elicotteri.
Aggressione a Cannigione: Comparirà domani davanti al GIP l’uomo di Tempio accusato di aver sparato a un giovane marocchino lo scorso giugno.
Protesta a Sorgono: Manifestazione notturna davanti all’ospedale San Camillo per denunciare la carenza di medici nel pronto soccorso.
Ardia di Sedilo: Giornata di celebrazioni e corse in onore di San Costantino, seguite in diretta televisiva da Videolina.
Sagra di Bonaria: A Cagliari si è rinnovata la 160ª sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria con la tradizionale processione a mare.
Calcio Cagliari: Al via la campagna abbonamenti e imminente raduno ad Assemini; attesa l’ufficialità del passaggio di Gaetano all’Atalanta.