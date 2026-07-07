Gr regionale del 7 luglio 2026, edizione delle 12Conduce Massimiliano Rais
Meteo: Nuova ondata di caldo africano in Sardegna, con temperature attese fino a 40° e picchi nell’Oristanese.
Incendi: Operazioni di conta dei danni dopo i roghi di ieri, in particolare per il vasto incendio tra Elmas e Assemini.
Sciopero Forestale: Il Corpo Forestale ha indetto uno sciopero per il 21 luglio a causa della carenza di personale e dell’invecchiamento dell’organico.
Sanità: Protesta dei sindaci per il rischio chiusura dei pronto soccorso nel Sarcidano e Barbagia di Seulo dopo l’addio dei medici “gettonisti”.
Trasporti Aerei: Scontro tra Regione e Aeroitalia; la compagnia dichiara numeri record di passeggeri nonostante le contestazioni per i voli cancellati.
Cultura: Riaperta a Cagliari la sede storica dell’Unione Sarda, che ospita seminari sul recupero dell’ex ospedale Marino.
Tradizioni: Grande partecipazione di fedeli e turisti a Sedilo per la tradizionale Ardia.
Musica: Ufficializzato il concerto di Ultimo a Olbia per il 24 luglio 2027.
Calcio: Giorni decisivi per il mercato del Cagliari, con la possibile chiusura della cessione di Gaetano all’Atalanta per sbloccare gli acquisti.