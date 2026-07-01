radiolina
01 luglio 2026 alle 14:34
La Strambata, puntata dell’1 luglio 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 01 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Coghe – fantino
Giuseppe Deiana – Caporedattore de L’Unione Sarda
Alessandra Sento – Direttrice artistica Festival Cinema delle Terre del Mare
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Caffè Scorretto
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