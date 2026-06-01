Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 01 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Maurizio Olandi – Giornalista del TG di Videolina

Andrea Polo – Responsabile comunicazione di Facile.it

Rosa Canu – Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus

Luca Carcassi – Conduttore di Radiolina

Giancarlo Icardi – Ordinario di igiene Università di Genova

Manuel Floris – Astrofisico e direttore scientifico Il Planetario de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Prebende politiche

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