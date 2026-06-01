La Strambata, puntata dell’1 giugno 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 01 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Maurizio Olandi – Giornalista del TG di Videolina
Andrea Polo – Responsabile comunicazione di Facile.it
Rosa Canu – Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Luca Carcassi – Conduttore di Radiolina
Giancarlo Icardi – Ordinario di igiene Università di Genova
Manuel Floris – Astrofisico e direttore scientifico Il Planetario de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Prebende politiche