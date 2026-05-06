Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 6 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Nicola Scano – Vicedirettore di Videolina – Eurozona, inflazione al 2,6%: fino a 450 euro in più per le famiglie
  • Silvia Serra – Dirigente settore rete ecologica regionale
  • Elisa Mocci – Rete regionale per la conservazione della fauna marina
  • Yuri Donno – Direttore AMP Capo Testa Punta Falcone
  • Giulia Clarkson – organizzatrice “Vivi il mare festival”
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • La Strambata è disponibile anche su Spotify. È sufficiente cliccare sulla banda qui sotto per ascoltare la puntata direttamente in piattaforma.
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