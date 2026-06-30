Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Pier Giorgio Calò – Pro Rettore Università degli studi di Cagliari

Manuel Floris – Direttore scientifico del planetario de L’Unione Sarda

Virginia Devoto – giornalista di Videolina

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto

© Riproduzione riservata