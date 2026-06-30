radiolina
30 giugno 2026 alle 14:37
La Strambata, puntata del 30 giugno 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Pier Giorgio Calò – Pro Rettore Università degli studi di Cagliari
Manuel Floris – Direttore scientifico del planetario de L’Unione Sarda
Virginia Devoto – giornalista di Videolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto
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