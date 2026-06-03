Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 3 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it

Michele Carrus – Presidente Federconsumatori

Nicola Napolitano – Presidente FAIT Sardegna

Carlo Spanu – Ufficio Meteo Decimomannu

Maria Chiara Di Guardo – Ordinario di scienze economiche e statistiche

Simona Mertoli – Dermatologa

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Strappo elettorale

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