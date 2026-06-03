La Strambata, puntata del 3 giugno 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 3 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
Michele Carrus – Presidente Federconsumatori
Nicola Napolitano – Presidente FAIT Sardegna
Carlo Spanu – Ufficio Meteo Decimomannu
Maria Chiara Di Guardo – Ordinario di scienze economiche e statistiche
Simona Mertoli – Dermatologa
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Strappo elettorale