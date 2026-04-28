Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 28 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it
  • Enrico Lobina e Danilo Lampis – Studiosi
  • Alessandro Aresu – Consigliere scientifico di Limes
  • Rosalba Scanu – Ufficio stampa Progetto Faro – Oltre lo sguardo
  • Gigi Puddu – Terzo Guardiano Sant’Efisio
  • Alberto Masu – Giornalista di Videolina
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
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