radiolina
26 agosto 2026 alle 15:28
“La Strambata”: puntata del 26 agosto 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 26 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Michele Cossa – Sindaco di Sestu – Insularità, dalla Sardegna la richiesta di rimuovere gli svantaggi
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari: ufficiale il prestito di Prati al Racing Santander
- Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
- Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it
- Caffè Scorretto – Libertà letali
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