Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 26 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Michele Cossa – Sindaco di Sestu – Insularità, dalla Sardegna la richiesta di rimuovere gli svantaggi
  • Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari: ufficiale il prestito di Prati al Racing Santander
  • Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
  • Andrea Deidda – Giornalista di Unionesarda.it
  • Caffè Scorretto – Libertà letali
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