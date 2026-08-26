radiolina
26 agosto 2026 alle 15:28
“Caffè Corretto”: puntata del 26 agosto 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 26 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Ciro Auriemma, scrittore – Caso Ranucci, il futuro di Report divide la Rai
- Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Alessia Orro guida l’Italia verso la sfida con la Francia
- Andrea Locci, chef – Scontrino-show a Riccione, parla Andrea Locci
- Alessandro Pili, comico – Alessandro Pili: “Ogni piazza è una storia”
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Caro carburante, Andrea Monticini: “Diminuire i consumi, austerity necessaria”
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