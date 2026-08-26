Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 26 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Ciro Auriemma, scrittore – Caso Ranucci, il futuro di Report divide la Rai
  • Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Alessia Orro guida l’Italia verso la sfida con la Francia
  • Andrea Locci, chef – Scontrino-show a Riccione, parla Andrea Locci
  • Alessandro Pili, comico – Alessandro Pili: “Ogni piazza è una storia”
  • Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Caro carburante, Andrea Monticini: “Diminuire i consumi, austerity necessaria”
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