radiolina
26 maggio 2026 alle 14:15
La Strambata, puntata del 26 maggio 2026Conduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 26 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it –
Antonio Cipriano, ingegnere –
Marco Di Liddo, direttore CESI –
Silvia Caredda, psicologa –
Luisa Salaris, demografa dell’Università di Cagliari –
Omar Gallo, ginecologo –
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda –
Caffè Scorretto – Per Esempio
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