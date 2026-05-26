Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 26 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it –

Antonio Cipriano, ingegnere –

Marco Di Liddo, direttore CESI –

Silvia Caredda, psicologa –

Luisa Salaris, demografa dell’Università di Cagliari –

Omar Gallo, ginecologo –

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda –

Caffè Scorretto – Per Esempio

© Riproduzione riservata