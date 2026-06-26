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26 giugno 2026 alle 16:05aggiornato il 26 giugno 2026 alle 16:05
“La Strambata”: puntata del 26 giugno 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli, vicedirettore de L’Unione Sarda – Futuro Nazionale corre nei sondaggi: Vannacci diventa l’incognita della politica italiana
- Caldo record in Sardegna, allarme negli ospedali: pazienti oncologici e studenti tra i più colpiti
- Alessandra Murranca, direttrice Serv.Reg. Antincendio e Gianluca Cocco, comandante Regionale Corpo Forestale
- Campagna antincendio Sardegna 2026, allarme roghi: 5mila uomini e 12 mezzi aerei contro l’emergenza estiva
- Carlo Cotza, portavoce ARC – Sardegna Pride a Cagliari: memoria, partecipazione e corteo tra inclusione e diritti
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Mundu Arrevesciu
- Caffè Scorretto – Rozzo un Fiore
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