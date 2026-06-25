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25 giugno 2026 alle 14:38aggiornato il 25 giugno 2026 alle 14:38
“La Strambata”: puntata del 25 giugno 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 25 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda – Economia in Sardegna: rallenta la crescita e frenano le assunzioni
- Alessandra Menesini – Giornalista e critica letteraria e d’arte – Festival letterari in Sardegna, un patrimonio che cresce
- Flavio Soriga – Scrittore – Flavio Soriga ritorna in libreria con il nuovo libro “Omicidio a Villapedrosa”
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Perché siamo ossessionati dall’esame di maturità?
- Caffè Scorretto – Giovani mostri
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