Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina

Alessandro Delitala – Direttore dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS

Antonio Pusceddu – Docente Unica

Marta Battaglia – Presidente Legambiente Sardegna

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto

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