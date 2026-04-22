radiolina
22 aprile 2026 alle 15:02
La Strambata, puntata del 22 aprile 2026: l’attacco del conduttore russo alla premier MeloniConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
Alessandro Delitala – Direttore dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS
Antonio Pusceddu – Docente Unica
Marta Battaglia – Presidente Legambiente Sardegna
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto
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