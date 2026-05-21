La Strambata, puntata del 21 maggio 2026Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Mariavittoria Rava – Presidente Fondazione Rava
Rosaria Cadelano – Associazione “Alleviare la Povertà”
Ignazio Cirronis – Presidente Biodistretto Sud Sardegna e Paolo Costa – Coordinatore Biofestival
Francesco Marcello – Docente di scienze motorie e allenatore di atletica leggera
Carlotta Zonza – Embriologa
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda