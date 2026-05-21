Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Mariavittoria Rava – Presidente Fondazione Rava

Rosaria Cadelano – Associazione “Alleviare la Povertà”

Ignazio Cirronis – Presidente Biodistretto Sud Sardegna e Paolo Costa – Coordinatore Biofestival

Francesco Marcello – Docente di scienze motorie e allenatore di atletica leggera

Carlotta Zonza – Embriologa

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

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