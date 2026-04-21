La Strambata, puntata del 21 aprile: economia e crisi dell’autotrasportoConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 21 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda – Sardegna, servitù militari: Fratelli d’Italia ritira la proposta dopo le polemiche
Luca Deidda – economista UNISS
Marco Mainas – Presidente Confcommercio Sud Sardegna
Sandro Concas – Presidente Cna Fita Sardegna – Sardegna, autotrasporto in crisi: “Costretti al fermo a maggio”
Virginia Devoto – giornalista di Videolina
Caffè Scorretto
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda