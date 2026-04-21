Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 21 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda – Sardegna, servitù militari: Fratelli d’Italia ritira la proposta dopo le polemiche

Luca Deidda – economista UNISS

Marco Mainas – Presidente Confcommercio Sud Sardegna

Sandro Concas – Presidente Cna Fita Sardegna – Sardegna, autotrasporto in crisi: “Costretti al fermo a maggio”

Virginia Devoto – giornalista di Videolina

Caffè Scorretto

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

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