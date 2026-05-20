radiolina
20 maggio 2026 alle 14:25
La Strambata, puntata del 20 maggio 2026: tra gli ospiti Domenico Quirico e Jo CodaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Domenico Quirico – Giornalista
Enrico Pilia – Capo delle pagine sportive de L’Unione Sarda
Jo Coda – Regista e Gianni Dettori – Artista
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – I soldi in stallo
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