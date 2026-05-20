Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Domenico Quirico – Giornalista

Enrico Pilia – Capo delle pagine sportive de L’Unione Sarda

Jo Coda – Regista e Gianni Dettori – Artista

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – I soldi in stallo

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