Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda

Gianmario Demuro – Costituzionalista Università di Cagliari

Davide Mascia – chitarrista

Clara Pili – direttrice Fondazione Pula Cultura

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto

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