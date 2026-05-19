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19 maggio 2026 alle 14:20aggiornato il 19 maggio 2026 alle 14:20
“La Strambata”, la puntata del 19 maggio 2026: tra gli ospiti il costituzionalista Gianmario DemuroConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda
Gianmario Demuro – Costituzionalista Università di Cagliari
Davide Mascia – chitarrista
Clara Pili – direttrice Fondazione Pula Cultura
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto
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