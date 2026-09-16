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16 settembre 2026 alle 14:37
“La Strambata”: puntata del 16 settembre 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Nicola Scano, vicedirettore del Tg di Videolina
- Michele Carrus, presidente Federconsumatori Sardegna
- Antonello Ricco, direttore commerciale gruppo supermemme srl
- Daniele Ledda, direttore artistico signal reload
- Enzo Asuni, Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Sembrare Giusti
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