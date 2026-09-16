Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Nicola Scano, vicedirettore del Tg di Videolina
  • Michele Carrus, presidente Federconsumatori Sardegna
  • Antonello Ricco, direttore commerciale gruppo supermemme srl
  • Daniele Ledda, direttore artistico signal reload
  • Enzo Asuni, Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Sembrare Giusti
© Riproduzione riservata