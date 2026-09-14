Gr regionale del 14 settembre 2026, l'edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Sanità: la terapia genica per la talassemia funziona. Gli ospedali cagliaritani si preparano a nuovi pazienti
Sanità: il Brotzu di Cagliari fra i centri italiani all’avanguardia per le protesi per gli aneurismi complessi
Serramanna: 17enne muore dopo lo schianto con il suo scooter in un muro. E’ il 14esimo under 25 quest’anno a perdere la vita nelle strade sarde
Cagliari: polemiche sui ritardi della gara sul nuovo stadio. L’Assessore Macciotta assicura il bando in settimana
Castelsardo: con “Fondali puliti” recuperati 150 Kg di plastica
“A voi la linea“: nuova puntata questo pomeriggio su Radiolina
Calcio: è la settimana che porta alla trasferta di Udine. Incidente Maldini: ritirata la patente
Basket: l’Hapoel Tel Aviv si aggiudica il “City of Cagliari”