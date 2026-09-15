Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, i giovani fanno volare i rossoblù
  • Gianluca Medas, regista – Il Pecorino all’argilla di Musei nella nuova puntata di Filindeu
  • Fabio Mulas, Elena Riola e Ester Cotza, Run Around 2026 – Run Around 2026, la Sardegna corre al femminile
  • Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Maxi tamponamento sull’asse mediano, traffico in tilt a Cagliari
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