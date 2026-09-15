radiolina
15 settembre 2026 alle 12:37
“Caffè Corretto”: puntata del 15 settembre 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, i giovani fanno volare i rossoblù
- Gianluca Medas, regista – Il Pecorino all’argilla di Musei nella nuova puntata di Filindeu
- Fabio Mulas, Elena Riola e Ester Cotza, Run Around 2026 – Run Around 2026, la Sardegna corre al femminile
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Maxi tamponamento sull’asse mediano, traffico in tilt a Cagliari
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