Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Massimo Depau – Presidente ANP Sardegna

Emanuela Valurta – Segretaria Generale FLC CGIL Sardegna

Susanna Serra – Segretaria Generale CISL Scuola Cagliari

Il Post del Lunedì – La punizione

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