radiolina
14 settembre 2026 alle 14:35
La Strambata, la puntata del 14 settembre 2026: tra gli ospiti Susanna Serra, segretaria generale CISL Scuola CagliariConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Massimo Depau – Presidente ANP Sardegna
Emanuela Valurta – Segretaria Generale FLC CGIL Sardegna
Susanna Serra – Segretaria Generale CISL Scuola Cagliari
Il Post del Lunedì – La punizione
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