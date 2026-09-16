Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda – Legge elettorale, il nuovo sistema cambia le regole
  • Maria Grazia Caligaris – Associazione Socialismo Diritti Riforme – Carceri, 88 detenuti al 41-bis arrivano in Sardegna
  • Roberto Melis – Segretario Nazionale all’interno del CON.SI.PE – Polizia penitenziaria, l’allarme dalla Sardegna: «Servono più agenti»
  • Luciano Congiu – Medico – Sciopero medici di famiglia: «Quasi 400mila sardi senza medico»
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – In qualche modo
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