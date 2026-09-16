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16 settembre 2026 alle 12:03aggiornato il 16 settembre 2026 alle 12:03
“La Strambata”: puntata del 15 settembre 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda – Legge elettorale, il nuovo sistema cambia le regole
- Maria Grazia Caligaris – Associazione Socialismo Diritti Riforme – Carceri, 88 detenuti al 41-bis arrivano in Sardegna
- Roberto Melis – Segretario Nazionale all’interno del CON.SI.PE – Polizia penitenziaria, l’allarme dalla Sardegna: «Servono più agenti»
- Luciano Congiu – Medico – Sciopero medici di famiglia: «Quasi 400mila sardi senza medico»
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – In qualche modo
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