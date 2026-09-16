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16 settembre 2026 alle 12:00aggiornato il 16 settembre 2026 alle 12:00
“Caffè Corretto”: puntata del 16 settembre 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, ora serve continuità
- Gian Luigi Marchionni, coordinatore regionale Sial Cobas – Keller, la fabbrica può ripartire
- Francesco Donvito, comandante Reparto Operativo Carabinieri Cagliari – Truffe agli anziani, l’allarme dei Carabinieri
- Simonetta Columbu, attrice – Suore debutta su Videolina: storie, fede e domande del nostro tempo
- Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Caso Maldini, Giulini difende: «Nessuna ketamina, solo speculazioni»
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