Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, ora serve continuità
  • Gian Luigi Marchionni, coordinatore regionale Sial Cobas – Keller, la fabbrica può ripartire
  • Francesco Donvito, comandante Reparto Operativo Carabinieri Cagliari – Truffe agli anziani, l’allarme dei Carabinieri
  • Simonetta Columbu, attrice – Suore debutta su Videolina: storie, fede e domande del nostro tempo
  • Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Caso Maldini, Giulini difende: «Nessuna ketamina, solo speculazioni»
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