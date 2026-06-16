Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 16 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Imbimbo – Vice Questore di Cagliari – Denunce online a Cagliari, svolta digitale della Polizia: meno code e servizi più rapidi
  • Roberto Bolognese – Presidente Confesercenti Sardegna – Commercio in Sardegna in crisi: Confesercenti lancia il piano ZES Pro
  • Simona De Francisci – Condirettrice del tg di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
  • Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – TG Cultura, le due Americhe con Trump e il Papa
  • Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Scorretto – Feccetta Nera
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