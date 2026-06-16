radiolina
16 giugno 2026 alle 15:27
“La Strambata”: puntata del 16 giugno 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 16 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Imbimbo – Vice Questore di Cagliari – Denunce online a Cagliari, svolta digitale della Polizia: meno code e servizi più rapidi
- Roberto Bolognese – Presidente Confesercenti Sardegna – Commercio in Sardegna in crisi: Confesercenti lancia il piano ZES Pro
- Simona De Francisci – Condirettrice del tg di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
- Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – TG Cultura, le due Americhe con Trump e il Papa
- Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Scorretto – Feccetta Nera
© Riproduzione riservata