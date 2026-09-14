Caffè Corretto, la puntata del 14 settembre 2026: rientro a scuola, come affrontarloConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Caso Maldini: attesa per gli esami tossicologici
Martina Deidda – Psicologa della scuola – Rientro a scuola, come affrontarlo: i consigli della psicologa
Battista Cualbu – Presidente Coldiretti – Pane carasau, la Sardegna vuole il suo marchio
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Olbia, migranti del Cas di Monastir bloccati al porto