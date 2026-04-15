radiolina
15 aprile 2026 alle 14:27
La Strambata, puntata del 15 aprile 2026: tra gli ospiti Andrea Giuricin, economista dei trasportiConducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 15 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Giuricin – Economista dei Trasporti
Paola Pilia – Direttrice di TeleCostaSmeralda
Matteo Vercelli– Giornalista de L’Unione Sarda
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Caffè Scorretto
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