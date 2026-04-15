Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 15 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Andrea Giuricin – Economista dei Trasporti

Paola Pilia – Direttrice di TeleCostaSmeralda

Matteo Vercelli– Giornalista de L’Unione Sarda

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina

Caffè Scorretto

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