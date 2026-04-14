La Strambata, puntata del 14 aprile 2026: tra gli ospiti Massimiliano Messina, fondatore Monumenti ApertiConducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda
Massimiliano Messina – Fondatore Monumenti Aperti
Massimiliano Rais – Condirettore del TG di Videolina
Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Lui non ha paura