Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda

Massimiliano Messina – Fondatore Monumenti Aperti

Massimiliano Rais – Condirettore del TG di Videolina

Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda

Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Lui non ha paura

© Riproduzione riservata