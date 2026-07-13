Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Carlo Spanu, capo della Sezione Meteo del RSSTA di Decimomannu –

Lele Casini, giornalista di Radiolina –

Alessandra Carta, giornalista de L’Unione Sarda –

Stefano Birocchi, vice direttore di Radiolina –

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –

Il Post del Lunedì – La regola del secco

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