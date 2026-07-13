La Strambata, puntata del 13 luglio 2026Con Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 Luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Spanu, capo della Sezione Meteo del RSSTA di Decimomannu –
Lele Casini, giornalista di Radiolina –
Alessandra Carta, giornalista de L’Unione Sarda –
Stefano Birocchi, vice direttore di Radiolina –
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –
Il Post del Lunedì – La regola del secco