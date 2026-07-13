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13 luglio 2026 alle 13:35
Gr regionale del 13 luglio 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Platamona: muore annegato un 78enne
Politica: mercoledì il primo via libera alla manovra finanziaria
Tempio: si è aperto il procedimento contro Emanuele Ragnedda per l’omicidio di Cinzia Pinna
Cagliari: rifiutato per un corso di danza, spara alle insegnanti prima di togliersi la vita
Spiagge e isole
Sassari: stasera a Palazzo Ducale la presentazione del nuovo numero della rivista “The Passenger” dedicata alla Sardegna
Calcio: oggi scatta il ritiro ad Assemini. Visite mediche per Winks e Fazzini
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