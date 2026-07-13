Platamona: muore annegato un 78enne

Politica: mercoledì il primo via libera alla manovra finanziaria

Tempio: si è aperto il procedimento contro Emanuele Ragnedda per l’omicidio di Cinzia Pinna

Cagliari: rifiutato per un corso di danza, spara alle insegnanti prima di togliersi la vita

Spiagge e isole

Sassari: stasera a Palazzo Ducale la presentazione del nuovo numero della rivista “The Passenger” dedicata alla Sardegna

Calcio: oggi scatta il ritiro ad Assemini. Visite mediche per Winks e Fazzini

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