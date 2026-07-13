Caffè Corretto del 13 luglio 2026, l’ondata di calore e i voli in continuità cancellatiConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 13 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari al lavoro: calendario, ritiro e mercato
Anna Puddu – Assessore politiche sociali Comune di Cagliari – Caldo estremo a Cagliari, il Comune rafforza i servizi
Stefania Melis – Farmacista – Ondata di calore in Sardegna, i consigli della farmacista Stefania Melis
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Continuità territoriale Sardegna: tre voli cancellati in 24 ore