radiolina
13 aprile 2026 alle 14:05
La Strambata, puntata del 13 aprile 2026: tra gli ospiti l’assessore regionale Francesco AgusConducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Mascia – Giornalista de L’Unione Sarda
- Francesco Agus – Assessore Regionale all’Agricoltura
- Fabiano Gaggini – Giornalista de L’Unione Sarda
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Il Post del Lunedì – Gli asini non volano
© Riproduzione riservata