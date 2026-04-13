Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Luca Mascia – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Francesco Agus – Assessore Regionale all’Agricoltura
  • Fabiano Gaggini – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • Il Post del Lunedì – Gli asini non volano
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