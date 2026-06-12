La Strambata, puntata del 12 giugno 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 12 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Roberto Carta, giornalista de L’Unione Sarda – Attentato alla moschea di Cagliari, shock alla Marina: “Un attacco contro tutta la città”
Francesca Figus, giornalista de L’Unione Sarda – Vasco Rossi a Olbia, 80 mila fan per il grande evento
Simona De Francisci, condirettrice del Tg di Videolina – Il sommario del tg di Videolina
Riccardo Spignesi, giornalista de L’Unione Sarda –
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
Caffè Scorretto – La priorità